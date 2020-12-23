МЧС предлагает ввести лицензирование на услуги в частных домах престарелых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МЧС России предлагает законодательно закрепить лицензирование предоставления социальных услуг в частных домах престарелых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МЧС России подготовлены соответствующие предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в МЧС, "предлагается повысить меры ответственности предпринимателей в случаях невыполнения требований и создания тем самым угрозы жизни и здоровью граждан пожилого возраста и инвалидов".

Пожары в домах престарелых

В течение года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах, в результате гибли люди. Так, 8 апреля произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные граждане. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек, 16 пострадавших были госпитализированы.

11 мая 2020 года в результате пожара в частном доме престарелых "Второй дом" в подмосковном Красногорске погибли девять пожилых людей.

15 декабря пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади - 72 кв. метра. В ходе тушения обнаружены 11 погибших. Позже в пресс-службе Госсобрания Башкирии сообщили, что здание пансионата не предназначалось для круглосуточного пребывания.

Подобные объекты не подлежат лицензированию. В связи с этим парламент республики предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Такие поправки были направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании.