В Якутске девять предприятий запустят экскурсии для знакомства туристов с производством

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Экскурсии на собственном производстве для гостей столицы и местных жителей подготовили девять предприятий в Якутске, сообщила в среду ТАСС генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) Наталья Тюкавкина.

В июле между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и правительством Якутии было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Отмечалось, что АСИ, помимо координации деятельности по разработке новых производственных экскурсий и экспертизе существующих туров, будет курировать обмен аналитическими данными и оказывать информационную поддержку форумов, конференций, совместного участия в выставках и пресс-конференциях, направленных на развитие промышленного туризма в республике.

"Экскурсии подготовили девять компаний, среди них ювелирные компании "ЭПЛ Даймонд" и "Киэргэ", компании по производству национальной посуды и сувениров "Чороон XXI век" и "Камелек", технопарк "Якутия", национальный концерн "Сахабулт", ФАПК "Якутия" и Якутский хлебокомбинат, чайная компания "Сахачай", - сказала Тюкавкина.

Перечисленные предприятия находятся в Якутске и готовы начать экскурсии, как только это позволит эпидемиологическая обстановка в столице региона. "Промышленный туризм - значимый инструмент для продвижения локальных брендов республики. В первую очередь он направлен на поддержку местного производства, где для малого бизнеса в сложных северных условиях очень важно продвижение их бренда. <…> Эти экскурсии ориентированы на туристов, а также детей, студентов и семьи. Это не только способ досуга и возможность узнать, как работают ведущие предприятия Якутии, но и еще один из эффективных инструментов для профориентации. После снятия ограничительных мер мы будем готовы видеть наших гостей", - добавила Тюкавкина.

Каждое предприятие представит собственную программу в зависимости от сферы деятельности. К примеру, в ювелирном доме "Киэргэ" можно будет своими глазами увидеть, как создаются украшения, и на мастер-классе самому создать эксклюзивное украшение под руководством мастера. На предприятии "Сахабулт" умельцы расскажут, как происходит выделка пушнины и создаются унты (меховая обувь) из оленьих камусов. Процесс создания напитков и хлебобулочных изделий с дегустацией обеспечат в ФАПК "Якутия" и Якутском хлебокомбинате. Инновационные продукты и проекты республиканских IT-компаний представят в технопарке "Якутия".