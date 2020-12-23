Байден выдвинул сторонника открытия школ кандидатом на пост главы Минобразования США

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра образования страны Мигеля Кардону, который выступает за скорейшее открытие школ в стране, закрытых из-за пандемии. Заявление демократа опубликовано во вторник на сайте его переходной команды.

"В лице Кардоны американцы получат опытного и преданного своему делу школьного учителя, который возглавит Министерство образования США <...>", - указал демократ. По словам Байдена, Кардона поможет искоренить неравенство в американской системе образования, добьется повышения ставки учителей, а также обеспечит бесплатный доступ к детским садам детям в возрасте 3-4 лет. Кардона, имеющий пуэрто-риканское происхождение, в настоящее время является руководителем управления по образованию штата Коннектикут. Он неоднократно заявлял о том, что многие учащиеся в США отстают из-за перехода школ на удаленный режим работы в свете пандемии.

Байден пока еще не назвал кандидатов на ряд других постов в своей администрации. В их числе должности министров юстиции, труда и торговли. По сведениям источников CNN, демократ вряд ли объявит кандидатов до Рождества по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.