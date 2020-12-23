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Пандемия COVID-19
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Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило 1 млн

Число умерших достигло 37 218

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Медики в Перу зарегистрировали 3 604 случая заражения коронавирусом за последние сутки, общее число инфицированных в республике превысило 1 млн. Соответствующие данные во вторник опубликованы на сайте министерства здравоохранения страны.

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"Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 000 153", - отмечается в сообщении ведомства. Число умерших достигло 37 218, выздоровели 936 182 пациента.

В середине марта в Перу было объявлено чрезвычайное положение и введен жесткий карантин, а впоследствии и комендантский час. Все международное сообщение с республикой с марта по октябрь было приостановлено. В начале октября власти разрешили возобновить рейсы продолжительностью до четырех часов в соседние страны. В ноябре разрешенную продолжительность полетов увеличили до восьми часов.

Минздрав Перу также опубликовал памятку о том, как следует приобретать подарки к Рождеству, которое в стране отмечается 25 декабря. В частности, в ведомстве призвали совершать покупки через интернет, а если это невозможно, обязательно ходить по магазинам в маске, соблюдать социальную дистанцию в очередях, а после возвращения домой дезинфицировать все товары.

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ПеруПандемия COVID-19
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