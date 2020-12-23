Врачи в Приморье дважды прооперировали тигренка для его спасения

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Хирурги одной из Владивостокских клиник провели серию операций на поврежденной лапе раненого амурского тигренка, изъятого из дикой природы на севере Приморского края. Таким образом они смогли восстановить двигательную функцию животного, сообщила в среду пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Травматологи Владивостокской клинической больницы № 2, проведя две хирургические операции на поврежденной конечности, не только предотвратили ее ампутацию, но и впервые в мире для диких тигров обеспечили восстановление двигательной функции", - говорится в сообщении.

Инспекторы охотнадзора Приморского края нашли полуторагодовалого тигренка в лесном массиве по окровавленным следам на обочине дороги. У истощенного животного обнаружили серьезные травмы передних конечностей и другие раны. Тигренка оперативно доставили в центр реабилитации редких животных, где оказали первую помощь и провели рентгенографическое обследование. Затем врачи провели две многочасовые операции для восстановления функции поврежденной лапы, без которой хищник не выживет в дикой природе.

"Достоверно установлено, что тигренок получил травмы от когтей и клыков взрослого тигра. Если нанесенные когтями травмы были не опасны для жизни, то множественные переломы костей правой передней конечности обрекали тигренка на неминуемую гибель", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Прооперированный тигренок получил кличку Росомаха за быструю регенерацию мышечной и костной тканей, а также наличие в лапе металлических пластин и спиц. Специалисты отмечают быстрое восстановление зверя и его возможное возвращение в дикую природу после лечения и реабилитации. Ранее, в 2015 и 2018 годах, специалистам не удавалось спасти тигров с подобными травмами.

Амурский тигр - один из самых редких подвидов тигра, занесен в Международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей этого хищника - 95% его мировой популяции.