В Забайкалье запретили корпоративы и шоу-программы до 15 января

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края издало постановление, которое запрещает в регионе корпоративы, шоу-программы и работу караоке-баров до 15 января, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в нашем крае остается высоким. Есть снижение прироста, но небольшое. Поэтому принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Александра Бардалеева.

Запрет на массовое празднование касается торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц. При этом кафе и рестораны могут работать до 23:00.

По последним данным, в Забайкальском крае всего зарегистрирован 25 261 случай заражения коронавирусом, выписаны 22 797 жителей, 454 пациента умерли. В моногоспиталях в тяжелом состоянии находятся 105 человек, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Забайкалье действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.