Проценко предупредил о возможности третьей волны COVID-19

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все предыдущие эпидемии проходили в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, поэтому, высока вероятность, что будет третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью "Российской газете" (РГ).

"Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962-м году. Потом свиной, птичий грипп... Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью", - сказал он.

Проценко отметил, что сейчас госпитализируют далеко не всех пациентов с диагнозом "коронавирус".

"Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово ковид было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", - сообщил врач.