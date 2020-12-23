Приезжающие на Кубу туристы с января должны предоставлять отрицательные тесты на COVID-19

ГАВАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Кубы приняли решение с 1 января ввести обязательное требование наличия у приезжающих на остров отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник сообщается в Twitter посольства России в Гаване.

"Согласно постановлению Минздрава Кубы, с 1 января 2021 года иностранные туристы должны прибывать на Кубу с обязательным [отрицательным] результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета", - говорится в сообщении.

По официальным данным, число инфицированных с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 10 384, умерли 139 человек. В марте международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено, с середины октября власти сняли ограничения в большей части провинций. Одним из последних возобновил работу международный аэропорт Гаваны: столица начала принимать иностранных гостей 15 ноября.

В ноябре власти Кубы сообщили, что по прибытии на остров путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Турист должен до момента получения его результатов находиться в изоляции по месту пребывания на Кубе.

Для проведения тестирования и других санитарных процедур руководство республики установило сбор в размере $30 на путешественника. Обязательства по оплате сбора возложены на перевозчиков.