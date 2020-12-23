В 100 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

БАНГКОК, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в среду в разы превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

На данный момент в 20 районах Бангкока индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 147 до 185, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от пребывания на улице. Вместе с тем в семи районах Таиланда индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 188 до 256 пунктов. Повышенный уровень загрязнения атмосферы также наблюдается в 80 районах в северной и северо-восточной частях страны, а на юге королевства зафиксирован самый чистый воздух.

Премьер-министр Прают Чан-Оча поручил государственным чиновникам работать из дома до воскресенья. Он также потребовал провести опрос, чтобы узнать мнение людей относительно серьезности проблемы и выяснить, какие меры борьбы с ней они поддержат. Среди предлагаемых инициатив - усиленный контроль дорожного движения и работа на дому. По оценкам специалистов, серьезное ухудшение качества воздуха продлится в стране до 29 декабря.

По состоянию на 10:20 (06:20 мск) Таиланд, согласно информации World's Air Pollution, занимает 12 место в списке стран с самым низким качеством воздуха. В первую десятку рейтинга вошли Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Афганистан, Киргизия, Босния и Герцеговина, Монголия, Сербия и Казахстан.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.