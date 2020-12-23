Власти Самарской области направят на горячее питание школьников 1,6 млрд рублей

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Бюджет Самарской области предусматривает около 1,6 млрд рублей для обеспечения учеников 1-4 классов горячим питанием, сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования и науки. Услугу смогут получить более 140 тыс. школьников во всех школах региона.

"Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия по организации горячего питания обучающихся начальных классов, осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального и местных бюджетов (Самары и Тольятти). Объем бюджетных ассигнований в 2021 году составит около 1,6 млрд рублей, включая федеральные средства на сумму, превышающую 1 млрд рублей", - говорится в ответе заместителя министра образования Ольга Лысикова.

По данным Минобразования, бесплатное горячее питание будут получать более 140 тыс. школьников начальных классов в 10,1 тыс. учебных учреждений, включая малокомплектные и расположенные в сельской местности. "Основную часть родителей устраивает организация горячего питания в школе. Вместе с тем имеются отдельные обращения родителей, которые сообщают, что блюда подаются остывшими, и дети отказываются их есть. Отдельные дети очень избирательно относятся к еде: не любят каши, запеканки, блюда из рыбы и так далее", - сообщила Лысикова. Минобразования провело проверку по каждому обращению и дало разъяснения родителям, также их приглашали посетить столовую для дегустации блюд.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.