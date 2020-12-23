В AstraZeneca сообщили, что начнут поставки вакцины в Малайзию в первой половине 2021 года

СИНГАПУР, 23 декабря. /ТАСС/. Поставки в Малайзию вакцины от коронавируса, произведенной британско-шведской компанией AstraZeneca, начнутся в первой половине будущего года. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя малайзийского офиса AstraZeneca Санджиевы Панчалы.

"Компания в первой половине 2021 года предоставит 6,4 млн доз вакцины", - подтвердил он. Кроме того, по его словам, "ведутся переговоры о расширении географии производства препарата для обеспечения необходимого объема для других стран". "Только при объединении усилий правительств, частного сектора и научных кругов можно добиться прогресса в деле защиты жизни людей", - указал глава малайзийского офиса компании.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин во вторник объявил о достигнутых с AstraZeneca договоренностях. Глава правительства также сообщил, что в будущем году власти закупят вакцину в объеме, который необходим для 80% жителей страны. С этой целью, уточнил премьер, завершаются переговоры с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также китайскими компаниями Sinovac Biotech и CanSino.