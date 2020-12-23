Около 3 млн раз пользователи посетили инвестиционный портал Москвы в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инвестиционный портал Москвы с начала года пользователи посетили около 3 млн раз. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Инвестиционный портал создали в 2014 году для оперативного и качественного взаимодействия с бизнесом. Там предприниматели могут найти информацию об инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

"В 2020 году инвестиционный портал посетили почти 3 млн раз, а ежедневно на него заходят 8,2 тыс. уникальных пользователей. Почти за семь лет сайт посетили более 12 млн раз. С начала года сервисами портала воспользовались более 90 тыс. раз, то есть около 250 раз в день", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что возможности портала постоянно дорабатываются и совершенствуются: только в этом году появилось 11 новых сервисов. Так, на сайте заработал сервис "Инвестиционный налоговый вычет" который позволяет подать заявку на присвоение статуса московского инвестора для получения новой меры поддержки московского правительства - инвестиционного налогового вычета. С помощью сервиса "Места приложения труда" девелоперы могут направлять заявления на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию дополнительных мест приложения труда на территории Москвы.