В комитете Думы предлагают ввести аптечные постаматы для доступности лекарств

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Законопроект депутатов "Единой России" о регулировании аптечных сетей, который в том числе разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства, можно было бы расширить и прописать возможность появления аптечных постаматов, чтобы сделать лекарства более доступными для удаленных территорий. Об этом корреспонденту ТАСС в среду заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия").

"Передвижные аптечные пункты - тема хорошая. Считаю, можно ее развить и сделать так, чтобы люди могли заказать препараты онлайн, а получать у себя в местности через постаматы. При правильной логистике эффективность такого метода в некоторых случаях может быть даже выше. Однако это не исключает возможности использования передвижных аптечных пунктов", - отметил Менделевич.

По его словам, такие постаматы должны обеспечивать необходимый температурный режим, а также обновляться раз в два-три дня. "Надо сокращать цепочку от производителей до покупателя. Тогда можно будет удерживать стоимость препаратов и контролировать скорость, качество доставки", - подчеркнул Менделевич.

Во вторник лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что законопроект о регулировании работы аптечных сетей, предусматривающий комплекс мер против завышения цен аптеками, станет приоритетным для работы депутатов фракции в период весенней сессии Госдумы. Документ был внесен в Госдуму в марте и предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников, он также разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. Кроме того, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть.