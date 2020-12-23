Мишустин поручил сбалансировать финансовое состояние медорганизаций в системе ОМС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минфину и ФОМС представить предложения по обеспечению сбалансированности финансового состояния медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в среду сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 22 декабря.

"Еще одно поручение по итогам координационного совета адресовано Минздраву, Минфину и ФОМС, - говорится в сообщении. - Они должны организовать сверку средств обязательного медицинского страхования, оставшихся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС и медорганизаций, а затем представить в правительство предложения по обеспечению сбалансированности финансового состояния медицинских организаций, работающих по системе ОМС. Срок исполнения поручения - 15 января 2021 года".

Премьер также поручил обеспечить доступность медицинской помощи для граждан во время новогодних праздников. В частности, всем регионам необходимо заранее принять необходимые меры и проинформировать Минздрав, который, в свою очередь, проанализирует информацию и направит доклад в правительство.