Более 10 тыс. открыток с новогодними пожеланиями детей сняли россияне с "Елок желаний"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представители органов власти, спортсмены, деятели культуры и просто неравнодушные граждане в рамках акции "Елка желаний" сняли с "волшебных елок" более 10 тыс. открыток, в которых описаны новогодние мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в среду журналистам организаторы акции.

"Акция "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной" запустилась в начале декабря: более 10 тыс. открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что по сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза - с 12 до 26 тыс. "Все мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в акции с 2018 года. В начале декабря глава государства в ходе онлайн-марафона "Мы вместе" удаленно снял с "Елки желаний" открытки 9-летнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади и 10-летнего Александра из Тулы, который мечтал обнять панду.

Ежегодно сотни "волшебных елок" устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Дважды - в 2018 и 2019 годах - акция проходила перед заседанием Госсовета. В этом году она также пройдет онлайн. "По примеру главы государства желания детей - подопечных акции воплощают тысячи людей по всей стране: федеральные министры, руководители госкорпораций, титулованные спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные граждане", - сообщают организаторы акции.

Снять шар с пожеланием можно на сайте елкажеланий.рф.