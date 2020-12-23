ТАСС выбрал 100 моментов года, снятых фотокорреспондентами агентства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "100 моментов 2020 года в фотографиях ТАСС". Для материала были отобраны лучшие снимки, сделанные фотокорреспондентами агентства.

В итоговую подборку вошли фотографии на самые важные темы года по мнению редакции сайта агентства. По словам заместителя руководителя редакции фотоинформации ТАСС Марины Филатовой, главной темой стала пандемия коронавируса.

"Все фотографы ТАСС с большой ответственностью и самоотверженностью выполняли редакционные задания по ежедневному освещению этой темы на территории нашей страны. Тяжелейшая работа фотографов в "красных зонах" во время пандемии - тому свидетельство", - рассказала Филатова.

Бильд-редактор отдела фото в цифровых изданиях Роман Канащук также выделил пандемию в качестве одной из ключевых тем года. Однако он отметил, что коронавирус хоть и затронул глобальные процессы в мире, но не смог перевернуть их кардинально, что нашло отражение и в фотографиях.

"Несмотря ни на что, человечество остается человечеством: воюет, чествует героев былых побед, протестует, летает в космос, ищет бога, танцует, поет, засыпает, как засыпает укрытый туманом ночной Владивосток на моем любимом фото из этой подборки", - сказал Канащук.