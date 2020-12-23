Госдума ужесточила требования к работе журналистов на митингах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий, а также запрещающий массовые акции возле зданий экстренных служб.

Документ распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Инициатива также запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Кроме того, предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.