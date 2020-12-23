В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 250, это минимум с 16 декабря, когда стало известно о 26 509 заболевших. В относительном выражении прирост оказался минимальным с начала октября - 0,9%. Общее количество инфицированных достигло 2 933 753, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,2%), Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком АО (0,4%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 749 в Санкт-Петербурге, 1 540 - в Московской области, 498 - в Нижегородской области, 416 - в Псковской области, 402 - в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют 537 325 человек.

Вылечившиеся

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 447. Всего уже выздоровели 2 343 967 человек.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до уровня 79,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 617 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 234 - в Московской области, 508 - в Хабаровском крае, 448 - в Красноярском крае, 415 - в Нижегородской области.

Летальные исходы

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 549 против 561 днем ранее. Всего от инфекции умер 52 461 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 75 пациентов в Санкт-Петербурге, 28 - в Ростовской области, 21 - в Красноярском крае, 20 в Пермском крае, по 16 - в Воронежской и Свердловской областях.

Заболеваемость в Москве

Новые 5 652 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 756 586 инфицированных.

Днем ранее в Москве зафиксировали 7 237 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,8%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 228 пациентов, зарегистрированы 73 летальных исхода.

За все время выздоровели 582 772 человека, 10 613 умерли. В настоящее время в столице продолжает лечение 163 201 человек.