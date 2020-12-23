Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,03

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился до минимальной за последние пять дней отметки и составил 1,03. В Москве этот показатель снизился с 1,19 до 1,11, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Сразу в пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже единицы. В Ханты-Мансийском автономно округе он снизился до 0,98, а в Архангельской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае составил 0,99.

Еще в трех регионах показатель равен 1. Это Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Помимо Москвы, выше единицы коэффициент находится в Подмосковье (1,03).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.