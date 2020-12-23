В Крыму школьные каникулы начнутся с 28 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Школьные каникулы в Крыму начнутся с 28 декабря из-за эпидемической ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов во "ВКонтакте" в среду.

"Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с Министерством образования Республики Крым, мной принято решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря. Уже сейчас можно говорить о том, что пятница - 25 декабря - последний учебный день в этом году", - сообщил Аксенов.

Он не уточнил, до какого числа продлятся каникулы.

Ранее в среду Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась в республике у 353 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели почти 17 тыс. человек.

Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 23 ноября - 184. За весь период пандемии в республике выявили более 22,1 тыс. заразившихся.