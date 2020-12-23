{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России

Доля заразившихся, по подсчетам ТАСС, достигла 2% населения страны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля заразившихся коронавирусом жителей России достигла 2% населения страны, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В общей сложности с начала пандемии коронавирус подтвердили у 2 933 753 россиян - это 2% населения страны, которое, по оценкам Росстата, составляет около 146 748 600 человек. Это больше, чем в мире в целом, - по подсчетам ТАСС, в среду доля заразившихся на планете превысила 1% ее населения.

Заболеваемость в России за последние семь дней составила в среднем 19,4 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, доля заразившихся достигла 6% населения, в Санкт-Петербурге она близка к 4%.

В число регионов с самой высокой долей инфицированных вошли также Горный Алтай (более 6%), Ямал (5,7%), Калмыкия (5,1%), Мурманская область (4,5%), Тува (4,4%), Карелия (4%).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Маск, киты и рязанская бабушка. Кто в этом году вдохновлял нас на подвиги?
Главным инфоповодом этого года стал ковид: мы следили за ситуацией в мире, рекомендациями врачей и тем, когда появится вакцина. Жизнь из-за пандемии как будто замедлилась, но все же не замерла. Люди продолжали исследовать космос, спасали животных, укрывали одеялом ледники и пытались сделать мир чуточку лучше
Читать полностью