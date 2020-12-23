Минюст видит нестыковки между тяжестью преступлений и назначаемыми наказаниями

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции России видит несоответствия между тяжестью ряда преступлений и назначаемыми наказаниями. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Мы будем проводить исследования на предмет соответствия наказания и порядка отбывания этого наказания проступкам, которые люди совершили и за которые были осуждены. Это очень серьезная работа, - сказал он в интервью телеканалу RT. - Мы выявляем достаточно много несправедливостей и нестыковок - будем выходить с соответствующими предложениями".

Глава Минюста отметил, что Россия вышла на 17 место в мире по удельному числу лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на 100 тысяч населения (к примеру США - на третьем месте). "Но, мне кажется, надо идти дальше. Нужно разгружать наши места лишения свободы и переводить людей (прежде всего, совершивших незначительные преступления) на другие виды наказания", - подчеркнул он. Основное направление изменений, по его словам, это "сделать уголовно-исправительную систему гуманной, разумной, эффективной, и при этом достаточно экономически эффективной".

По его словам, уже приняты решения на уровне законодательства. "Мы ожидаем перевода значительного числа лиц из мест лишения свободы в места так называемых принудительных работ - в исправительные центры", - добавил министр.

В то же время, гуманизация должна сопровождаться сокращением рецидивных преступлений. "То есть люди, которые не являются общественно опасными и не совершили тяжких преступлений, должны иметь возможность вернуться к нормальной жизни подготовленными. Задача как раз состоит в том, чтобы они сошли с пути совершения преступлений и вернулись к жизни законопослушными гражданами", - считает он.

Еще одной проблемой он назвал серьезную изношенность инфраструктуры учреждений ФСИН. "Инфраструктура очень старая, изношенность основных фондов системы ФСИН сегодня составляет более 70%", - отметил Чуйченко.