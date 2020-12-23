Госдума запретила иностранное финансирование митингов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий.

Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, он обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства. Законопроект запрещает финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. В ходе доработки законопроекта ко второму чтению этот перечень был дополнен незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, согласно которым отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Кроме того, парламентарии поддержали поправку о нераспространении требования об указании счета для сбора денег на проведение таких акций.