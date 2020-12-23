Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Как ранее отмечал еще один разработчик инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн, законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ. При этом парламентарий называл блокировку YouTube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи дискриминации, возникшие до его вступления в силу, если нарушение не было устранено.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.