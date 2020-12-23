Госдума ввела миллионные штрафы за отказ удалять информацию с сайтов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении законопроект о крупных, исчисляющихся в том числе долями от годовой выручки, штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы.

Согласно инициативе, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга.

Если указанное правонарушение было совершено повторно, то штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит "от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение", либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено. Штраф при этом не может составить менее четырех миллионов рублей.

За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психоактивных веществ, местах их приобретения штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 3 млн до 8 млн рублей. Такие санкции также распространяются как на владельцев сайтов, так и на провайдеров хостингов.

За повторный отказ с граждан взыщут от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, с должностных лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей. Для юридических лиц штраф составит "от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение", но не менее восьми миллионов рублей.

Предусматривается, что постановление по делу об указанных административных правонарушениях не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения такого правонарушения. Согласно действующим нормам, у Роскомнадзора есть право требовать удаления запрещенной информации, но ответственность за неисполнение его предписаний законом не была предусмотрена.