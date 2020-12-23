Дума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении базовый законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Закон призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и другие.

Он также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно (сейчас - только до 30 лет). Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи, отмечают разработчики инициативы.

Основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

Предусмотрено ведение федеральной информационной системы по реализации молодежной политики, а также мониторинг ее реализации, включая подготовку ежегодного доклада о положении молодежи в Российской Федерации.

Работу над документом начали в 2019 году члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" при активном участии членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. В течение первого полугодия 2020 года законопроект дорабатывался с учетом предложений, поступивших от регионов России, детских и молодежных общественных объединений и движений. В июле законопроект внесли в Госдуму, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин.