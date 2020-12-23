Власти Краснодара выдали разрешение ФК "Краснодар" на строительство еще одного стадиона

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодара выдали разрешение на строительство еще одного стадиона футбольному клубу "Краснодар", который принадлежит Сергею Галицкому, сообщил на пресс-конференции в среду глава города Евгений Первышов.

У ФК "Краснодар" уже существует домашний стадион, который расположен на лице Восточно-Кругликовской. В декабре в местных социальных сетях команда бизнесмена Галицкого заявила о строительстве нового футбольного стадиона в Краснодаре, подробности не разглашались.

"Мы выдали разрешение на строительство, мы внесли необходимые изменения в планировку данной территории. Это спортивный объект, который строится для еще одной команды, которая будет играть", - сказал глава города.

Строительство существующего стадиона "Краснодара" началось в 2013 году, его вместимость составила 34 291 зритель. Первый матч на арене состоялся 9 октября 2016 года между сборными России и Коста-Рики.