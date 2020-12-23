Выставка с участием ведущих музеев Петербурга пройдет к 350-летию со дня рождения Петра I

ТАСС, 23 декабря. Межмузейная выставка, которая приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I, отмечаемого в 2022 году, пройдет в Санкт-Петербурге. В ней примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"План мероприятий, утвержденный на первом заседании организационного комитета в мае 2019 года, включает 115 мероприятий. Пять из них определены оргкомитетом как ключевые. Это большая межмузейная выставка с участием Эрмитажа, Петергофа, Русского музея и Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, в Центральном выставочном зале "Манеж", - сказала она, выступая на круглом столе, посвященном сохранению и популяризации наследия Петра I.

Среди других ключевых мероприятий Манилова перечислила торжественное открытие Дней Петра Великого в Государственном академическом Александринском театре в Санкт-Петербурге, военно-морской парад, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого.

Также запланирована в Москве международная научная конференция "Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России". Состоится и Международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге, традиционно - в день рождения Петра, 9 июня. А в 2022 году его проведение намечено в "самой главной петровской стране Европы" - Нидерландах. Помимо этого, Международный петровский конгресс пройдет в 2021 году в Брюсселе с темой "Между Амстердамом и Парижем. Петр I на землях Бельгии".

Сформирован перечень малых "петровских городов", в который вошли 35 городов из 21 субъекта РФ. "Минстроем и Минкультуры организовано участие всех 35 малых "петровских городов" в федеральном проекте Минстроя "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Манилова подчеркнула, что объем финансирования благоустройства городов в 2019-2020 годах уже составил 1,3 млрд рублей, а в 2021 году на эти цели планируется направить 486 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 395 млн рублей.

Она также обратила внимание, что Минкультуры подготовило и направило в субъекты РФ рекомендации по проведению 9 июня в регионах России единого дня празднования, который получит название День Петра I.