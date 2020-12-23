Чем полезен брачный договор и другие семейно-правовые соглашения

Любовь, взаимоуважение, безусловная поддержка, доверие - важные части семейного счастья и благополучия. Однако на одной только эмоциональной составляющей сложно построить крепкий и долговечный союз. Любая пара рано или поздно сталкивается с необходимостью решения вопросов имущественного и материального характера. Договориться на такие темы без споров и нервотрепки можно, вооружившись некоторыми юридическими знаниями и обратившись за помощью к нотариусу.

Неравный счет

Документ, на который стоит обратить внимание и будущим, и уже вступившим в законный брак супругам, - брачный договор. Пригодиться он может в самых разных жизненных ситуациях, которые выходят далеко за рамки предубеждений о браке по расчету и меркантильных молодоженах.

Так, за брачным договором нередко обращаются молодые пары, где "приданое" супругов значительно отличается по размеру, и как следствие, их вклад, например, в первую совместную квартиру оказывается неравным. В этом случае в брачном договоре можно заранее закрепить, что приобретенная в браке недвижимость будет принадлежать каждому из супругов в долях, пропорциональных их стартовым вложениям. Такой подход к определению права собственности позволит избежать споров в семье, и даже спустя годы брачный договор напомнит, кто и во что вкладывал средства.

Вместе с тем в этом документе можно прописать, в том числе, кому и в каких частях будет принадлежать еще только запланированное для покупки имущество.

Заключить брачный договор можно даже до похода в ЗАГС, однако стоит учитывать, что действовать он начнет только с момента официальной регистрации брака.

Долговое бремя

Еще один нюанс, который связан с понятием "совместно нажитого" и о котором многие забывают, - это равная ответственность по долгам обоих супругов. То есть, если даже кредиты набрал муж и связаны они исключительно с его профессиональной деятельностью, в случае их неуплаты должна банку будет в том числе и его супруга. Кроме того, банк вправе обратить взыскание на квартиру, которая входит в совместную собственность пары и в которой на этот момент проживает вся семья.

Чтобы защитить своих близких от таких проблем, супругам имеет смысл заключить брачный договор и прописать там личную ответственность по долгам. Благодаря этому будет действовать выгодное для семейного капитала правило: чей долг - того и обязательства по нему.

Дела кредитные

Нередко случается, что супруги не могут получить одобрение по ипотечному кредиту из-за того, что один из них не имеет достаточного, стабильного или официально подтвержденного дохода. Например, если жена - домохозяйка, или муж занимается фрилансом, или если кто-то из супругов совсем недавно поменял род деятельности и только устроился в новую компанию.

В этом случае опять же на помощь придет брачный договор. Он позволяет установить, что обязательства по выплате кредита будут закреплены только за платежеспособным с точки зрения банка супругом. В результате у банка будет значительно больше оснований для одобрения ипотеки.

По разным берегам

Конечно, нельзя отрицать и пользу брачного договора в случае развода супругов. Некоторые пары оформляют его уже тогда, когда понимают неминуемость скорого разрыва и хотят при этом разойтись мирно и с достоинством.

Именно нотариус, к которому обращаются пока еще муж и жена, поможет составить юридически выверенный и учитывающий интересы их обоих документ. По закону он разъяснит сторонам правовую суть сделки, проверит соответствие истинных намерений супругов содержанию договора, а также гарантирует, что условия договора не будут ущемлять какую-либо из сторон. Если у пары нет несовершеннолетних детей, то решение вопроса с принадлежностью имущества посредством брачного договора позволит экс-супругам вообще не тратить время и деньги на суд. При этом даже в ситуации, когда суда избежать не получается, экономия времени и средств благодаря заранее решенному вопросу с разделом имущества будет на лицо.

Кстати, для тех пар, кто уже развелся, а вот вопрос с недвижимостью и прочими накопленными за время брака ценностями не решил, существует другой нотариальный документ - соглашения о разделе совместно нажитого имущества супругов. Именно его можно заключить даже после расторжения брака (брачный договор может быть оформлен либо до регистрации в ЗАГСе, либо в любой момент официального брака).

С заботой о детях

Еще один важный вопрос, который обычно волнует экс-супругов, - это материальное содержание детей после развода и порядок общения с ними отца и матери. Если партнеры готовы идти на компромисс и не хотят тратить время и нервы на судебные разбирательства, им опять же прямая дорога к нотариусу.

Он поможет составить так называемое алиментное соглашение, которое позволит урегулировать столь важные вопросы, связанные с общим чадом. Дополнительный плюс здесь состоит в том, что удостоверенное нотариусом алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа. То есть, если плательщик алиментов в какой-то момент перестанет выполнять свои обязанности, вторая сторона соглашения сможет, минуя суд и издержки на адвокатов, обратиться напрямую к судебным приставам за взысканием.

Кстати, совсем скоро подобные соглашения можно будет оформить в том числе дистанционно. Это означает, что мать и отец, которые, к примеру, проживают в разных городах или в принципе не сильно хотят видеться друг с другом, смогут выбрать каждый своего нотариуса и не тратить время на поездки и встречи. Для удостоверения такой сделки выбранные нотариусы свяжутся между собой онлайн, а по итогам процедуры каждая из сторон получит на руки свой экземпляр соглашения.