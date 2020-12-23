В Тункинской долине Бурятии после ремонта открылся старейший курорт "Нилова пустынь"

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Старейшая в Бурятии курортная бальнеологическая лечебница "Нилова пустынь" возобновила работу после ремонта, проведенного по госпрограмме "Развитие центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа". Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского министерства туризма.

"В лечебнице "Нилова пустынь" в Тункинском районе в 2020 году проведен капитальный ремонт. Обновлены здание поликлиники и ванных корпусов. Капитальный ремонт стал возможным благодаря финансированию в рамках государственной программы по развитию центров экономического роста в регионах Дальнего Востока", - сообщили в министерстве.

На капитальный ремонт было направлено более 21 млн рублей, еще на сумму около 6,3 млн рублей приобретено оборудование и мебель.

Ранее в Минтуризма сообщали, что в 2020 году санаторно-курортным организациям республики в условиях пандемии коронавируса оказана поддержка. Санатории "Аршан", "Саяны" и "Горячинск", а также "Нилова пустынь" получили субсидии на общую сумму 24,4 млн рублей. В конце марта 2020 года туротрасль в Бурятии замерла из-за начавшейся пандемии, закрылись все отели, гостиницы, были приостановлены турпоездки в регион. В июне турбазы, базы отдыха, в том числе на Байкале, постепенно начали работать для местных жителей, а в июле регион открылся для всех россиян, впервые были запущены чартерные рейсы с туристами из западной части России.

Как курорт "Нилова пустынь" известна с конца XIX века. Здравница находится в горах Тункинской долины, в долине реки Ихэ-Ухгунь, на границе Бурятии и Иркутской области. Курорт является популярным у туристов местом отдыха и лечения: главное, зачем сюда едут, - это радоновые ванны. Кроме того, в "Ниловой пустыни" можно пройти курс реабилитации после перенесенного инфицирования COVID-19.

В мае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.