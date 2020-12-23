Сахалин намерен стать пилотным регионом РФ в реализации Парижского соглашения по климату

ТАСС, 23 декабря. Правительство Сахалинской области подготовило проект закона, предполагающий снижение вреда от углеродных выбросов и полное соблюдение регионом правил Парижского соглашения по климату к 2025 году, Сахалин также планирует стать пилотным регионом в реализации положений соглашения. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил в среду на всероссийской онлайн-конференции "Водород. Технологии. Будущее".

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Заявленная цель соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5° градусов Цельсия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения в сентябре 2019 года.

"Мы подготовили проект закона Российской Федерации о том, что Сахалин становится регионом, который начинает жить по правилам Парижского соглашения о климате и уходит в "пилот" с тем, чтобы организовать механизм углеродного регулирования. Сразу хочу сказать, мы ставим для себя амбициозную задачу - к 2025 году стать углеродно-нейтральным регионом", - сказал Лимаренко.

Многие предприятия региона поддержали эту инициативу. В частности, среди сторонников идеи губернатор назвал "Сахалин Энерджи", концерн Shell, "Газпром". Власти Сахалина рассчитывают, что закон будет принят в 2021 году.

Одним из ключевых направлений по снижению углеродного следа Лимаренко назвал производство водорода и развитие водородной энергетики. "Сахалин находится в 30 км от Японии, это уже сегодня крупнейший потребитель водорода. Ведущие компании РФ, которые планируют видеть себя в водородной тематике, рассматривают Японию как крупнейшего покупателя, и поэтому с учетом специфики водорода как товара его нужно производить рядом с местом потребления", - подчеркнул губернатор.

В частности, Лимаренко напомнил о проекте поезда на водородном топливе, который совместно реализуют РЖД, Росатом, "Трансмашхолдинг" и власти Сахалинской области. Создать такой поезд планируется в 2023-2024 году.