Режим работы кафе и ресторанов в Курской области продлят до полуночи с 25 декабря

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Режим работы кафе и ресторанов в Курской области, ограниченный ранее до 23:00, продлят с 25 декабря на один час, сообщил в среду на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

"В рамках наших договоренностей о неукоснительном соблюдении режима работы и предписаний Роспотребнадзора договорились о том, что с 25 декабря продлеваем на час [до 24:00] работу учреждений общественного питания. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января учреждения общественного питания будут работать до 2 часов ночи", - сказал Старовойт.

При этом сохраняется запрет на проведение в кафе и ресторанах развлекательных мероприятий, запрещены корпоративы и работа танцевальных площадок. Как отметил губернатор региона, продление режима работы позволит ресторанам сократить убытки и сохранить более 1 тыс. рабочих мест.

По данным на 23 декабря, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Курской области составляет 19 328, за последние сутки коронавирус подтвердили у 182 человек. За все время 17 512 человек выздоровели, 275 пациентов умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничено проведение массовых мероприятий, работа ресторанов и театров. С 17 ноября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ. В области отменены детские развлекательные мероприятия, до 10 января фудкорты в торговых центрах работают только на выдачу заказов.