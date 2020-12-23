Госдума ввела уголовную ответственность за клевету в интернете

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ также в целом ужесточает наказания за подобные высказывания.

Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Документ принят без поправок.

Изменения внесены в статью 128.1 УК РФ ("Клевета"). Сейчас одним из квалифицированных составов этой статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации. Теперь же Уголовный кодекс РФ дополняется положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных".

Согласно тексту, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, распространенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, - лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.