Мемориальную доску народному артисту СССР Льву Дурову открыли в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Памятный знак с барельефом народного артиста СССР Льва Дурова установили на фасаде многоэтажного дома в Оренбурге, построенного на месте частного сектора, где в годы Великой Отечественной войны в эвакуации будущий артист подростком жил вместе со своей семьей. Торжественного открытие мемориальной доски прошло в день рождения актера театра и кино, передает корреспондент ТАСС.

За открытие мемориальной доски инициаторов - благотворительный фонд "Евразия" - поблагодарил директор Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Чернышев, который не смог побывать на церемонии лично, но прислал письмо. "Ваше бескорыстное участие и человеческое отношение к тому, что делаете вы и ваши коллеги, вызывает самые теплые чувства. Спасибо!" - написал Чернышев, обращаясь к президенту фонда Игорю Храмову.

В Оренбург будущий актер приехал с родителями в годы Великой Отечественной войны, когда ему было девять лет, рассказал Храмов. Впервые после эвакуации вновь побывал здесь в январе 2010 вместе с театром на Малой Бронной по приглашению фонда "Евразия", а затем в декабре того же года был на кинофестивале "Восток&Запад. Классика и авангард", где получил "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство.

В апреле 2015 года Дуров стал участником документального фильма "Мое детство - эвакуация", он вспоминал, как жил в районе, именуемом Форштадтом, как с местными мальчишками искали в обрывистом берегу Урала ядра пугачевских пушек, как таскали с чужих огородов огурцы и каким невероятным лакомством тогда им казался подсолнечный жмых.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы в "Евразии" решили сделать две вещи: установить памятные доски композитору Яну Френкелю и народному артисту Советского Союза Льву Константиновичу Дурову, потому что именно годы Великой Отечественной войны связали имена этих людей с нашим городом. Именно такая печальная ситуация как эвакуация привела к тому, что на несколько лет этот город стал для них их вторым родным домом, о чем они неоднократно потом говорили", - добавил Храмов.

Мемориал с портретом артиста украсил дом № 29 на улице Чкалова Оренбурга. Исполнителем барельефа стал Александр Сукманов, а в надписи использованы элементы шрифтов логотипа театра на Малой Бронной, уточнили организаторы. Средства на установку мемориальной доски выделили дочь писателя Юлиана Семенова Ольга, которая проживает сейчас в Париже, а также депутаты Оренбургского городского Совета.