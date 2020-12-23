"Зазывал" на курортах Кубани будут штрафовать за навязывание услуг

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли закон о введении административной ответственности в отношении "зазывал", навязывающих свои услуги, за это предусмотрен штраф 5 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в период курортного сезона на побережье ведут активную деятельность граждане, которые навязывают отдыхающим свои услуги, такие как фото с дикими животными, гадание. В Кодексе РФ об административных правонарушениях каких-либо санкций за данные виды деятельности не предусмотрено. Привлекать к ответственности будут и тех, кто просит милостыню.

"Проектом закона предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания иных услуг в общественных местах, а также в целях гадания, попрошайничества. Эти действия влекут за собой наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - говорится в сообщении. Депутаты поддержали внесение соответствующих поправок в краевой закон "Об административных правонарушениях".

"Чтобы быть успешными, курорты Краснодарского края должны иметь особый привлекательный облик. Такой, чтобы, раз отдохнув здесь, человек стремился бы вернуться сюда и в следующем году. Но если визитной карточкой наших курортов будут по-прежнему назойливые зазывалы, гадалки или попрошайки, не исключено, что кто-то из гостей сделает выбор в пользу отдыха в других местах", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Юрия Бурлачко.

Ранее сообщалось, что в 2019 году общий турпоток в регион составил 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила 60%. С начала 2020 году Кубань приняла 11,5 млн гостей. Из-за пандемии в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.