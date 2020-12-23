Памфилова сообщила, что пандемия не повлияла на ее планы отметить Новый год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что планирует отметить Новый год дома с семьей, пандемия коронавируса никак не повлияла на планы проведения праздника.

"Вы знаете, у меня планы на Новый год всегда одни и те же - только дома исключительно. Я очень люблю готовить, вся семья собирается, каждый пытается кого-то чем-то удивить", - сказала Памфилова на встрече с журналистами в среду.

Она отметила, что "никогда никуда не ездила на Новый год". "Все время дома отмечаю, пандемия никак не повлияла на это. Может, один раз только в 2013 или 2014 году мы выбрались в центр Москвы, а так дома. Был случай, когда мне пришлось Дедом Морозом наряжаться для внучки. Самый приятный и любимый праздник. Нам сейчас как никогда надо очень хорошо подготовиться и проводить этот год", - заключила глава ЦИК.