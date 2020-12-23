Власти Москвы будут закупать все вакцины от коронавируса, которые зарегистрируют в РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют закупать все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в России. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве", - сказала она.

По словам Раковой, таким образом путем вакцинации населения власти столицы рассчитывают на победу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Заммэра также рассказала, что при вакцинации стоит на три дня ограничить употребление алкогольных напитков после прививки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на прививку от коронавируса записалось уже 40 тыс. человек, а сделали 25 тыс. человек. Вакцинация началась 5 декабря, запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Власти рассчитывают, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Сейчас прививку могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.