Ракова: система борьбы с пандемией в Москве не требует донастройки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Система борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в Москвы справляется и не нуждается в донастройке. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Всю технологию работы за лето, когда была передышка, обкатали. Новые все лекарства опробовали, закупили их в огромном количестве и к осени подошли уже более подготовленными. На сегодняшний день вся эта машина огромная технологически с большим трудом, но очень четко работает. Она не требует донастройки", - сказала она.

Ракова отметила, что прохождение первой волны в столице было сложнее, поскольку многие системы требовали изменений в работе. Вторая волна проходит легче, несмотря на высокую заболеваемость, поскольку уже отработаны необходимые схемы для тех или иных решений, а также подготовлена инфраструктура.

"Мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, мы за лето их донаточили. Мы уже в конце мая, когда в принципе пандемия шла на спад, сделали 7 тыс. коек во временных госпиталях на будущее", - пояснила она.