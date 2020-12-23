Стадионы и аэропорты не будут закрывать под пункты вакцинации от COVID-19 в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют закрывать стадионы и аэропорты города для организации там пунктов вакцинации от коронавируса, как это сделали некоторые европейские города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Мы точно обойдемся без чего-то такого масштабного, без закрытых аэропортов точно. У нас создана мощная сеть во всех поликлиниках города. Всего в Москве поликлинических отделений 440. У нас большой опыт организации и выездных бригад от вакцинации. На сегодняшний день мы открыли уже 70 точек вакцинации от коронавируса", - сказала Ракова в ответ на вопрос о том, планируется ли в Москве готовить под пункты вакцинации стадионы и аэропорты, как это сделали в Берлине и некоторых других европейских городах.

Она добавила, что в Москве также готовы к открытию еще 70 пунктов вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на прививку от коронавируса записалось уже 40 тыс. человек, а сделали 25 тыс. человек. Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно.