В Москве ожидают рост числа желающих привиться от коронавируса к январю

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют провести большую разъяснительную кампанию о вакцинации против коронавируса, рост числа желающих привиться ожидается в январе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи " Просто о сложном ", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Очень важен личный пример, поэтому [мэр] Сергей Семенович [Собянин] сразу привился, вся команда мэрии Москвы и ее окружение сразу привились. И, как только этой вакцины будет достаточно для широкомасштабного внедрения, конечно, мы начнем большую разъяснительную работу в этом направлении. Я практически уверена, что в ближайшие дни мы увидим рост желающих привиться и изменение точки зрения по этому поводу у жителей Москвы. Я думаю, что желающих привиться и позитивно относящихся к вакцине в январе будет гораздо больше", - сказала Ракова.

По ее словам негативное отношение является проблемой не только вакцины от коронавируса, но и других. Оно проходит со временем. Что касается вакцинации от гриппа, то прививки сделали в этом году около 7 млн человек.

Заммэра добавила, что может пригласить всех ковид-диссидентов в реанимации в "красных зонах", чтобы они вживую познакомились с последствиями заболевания.

"Нужно адекватно понимать, что на сегодняшний день не существует всемирно признанный терапии, которая способна бороться с этим заболеванием и останавливать его. И, по мнению многих вирусологов и Всемирной организации здравоохранения, вакцинация - это одна из основных надежды на остановку и победу над вирусом", - подчеркнула Ракова.