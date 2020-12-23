Более 70% пациентов с коронавирусом в Москве прошли лечение амбулаторно

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 70% пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве лечились амбулаторно. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи " Просто о сложном ", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Год перевернул все, за несколько недель создали 20 тыс. коек, перестроили амбулаторную сеть, и в результате по итогам года смогли обеспечить медицинской помощью более полумиллиона москвичей. Причем больше 70% лечились на амбулаторном уровне, и только 20% - на стационарном", - рассказала Ракова, отвечая на вопрос об итогах года борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

По словам заммэра, властям Москвы впервые пришлось принимать решения, исходя не из текущей ситуации, а думая о том, что будет через две недели, и предупреждать те или иные последствия. "Мы столкнулись первые в России с этой инфекцией, и поэтому все решения, все нестандартные технологии, все жесткие, непопулярные отчасти решения пришлось принимать нам первым. Но очень рада, что федеральные структуры нас в этом поддержали", - отметила она.

При этом, добавила Ракова, все проекты, которые были запущены в медицине до пандемии, в этом году были реализованы. "Мы запустили программу модернизации поликлиник. Мы не только ее реализуем, но и несколько поликлиник запущены в конце года. Мы не остановили ни одну стройку в Москве, и мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла", - рассказала она.

О программе

Как рассказал ТАСС продюсер передачи "Просто о сложном" Алексей Боков, она была запущена в 2019 году. Создатели успели сделать шесть выпусков перед Новым годом, и они набрали около 4 млн просмотров в "Яндексе". В этом году было создано 20 выпусков.

"Мы запустили проект в самый сложный изоляционный период. И осенью решили сделать акцент на юмор и создали семь выпусков. Тема появилась неспроста. О чем еще делать программу во время продолжающейся пандемии и сложившейся в мире в 2020 году ситуации? Юмор же всегда был спасительным кругом для людей", - отметил он.

По словам Бокова, интервью с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой будет заключительным в этом году, которое выйдет на "Яндекс" платформе. В 2021 году передача переходит на платформу YouTube.