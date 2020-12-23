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Пандемия COVID-19

Ракова: дистанционное обучение в школах является непопулярной, но необходимой мерой

По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития, школы вернутся к очному формату учебы в полном объеме, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом пойдет на спад

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение в школах Москвы, на которое из-за пандемии коронавируса переведены ученики 6-11-х классов, - непопулярная, но сейчас необходимая мера. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

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Школьники 6-11-х классов с 19 октября переведены до конца полугодия на дистанционное обучение, а для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.

"Никому оно особо не нравится как мера <...>. Никогда дистанционное образование не может заменить очное. <...> У нас не было выбора меду дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости", - сказала она.

По словам Раковой, школы Москвы вернутся к очному формату учебы в полном объеме, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом пойдет на спад. "Как только ситуация в Москве стабилизируется, и как минимум не будет ухудшаться и хоть чуть-чуть [станет] улучшаться, мы точно отменим все дистанционное образование", - отметила она.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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