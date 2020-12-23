Около 90 тыс. человек в Москве на "Социальном мониторинге" пытались покинуть свои дома

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 90 тыс. человек в Москве за время пандемии пытались покинуть свои квартиры, будучи зарегистрированными в приложении "Социальный мониторинг". Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном" , выходящей в "Яндекс.Эфире".

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве, выбравшими лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

"90 тыс. человек за весь период эпидемии, находясь на "Социальном мониторинге", пытались покинуть свои квартиры, походить по городу, пообщаться с людьми", - сказала она.

Ракова отметила, что им сразу же приходили уведомления о "недобросовестном поведении" и большинство начинали вести себя более ответственно. "А 500 человек выходили из дома неоднократно, и мы вынуждены были поместить их в обсерватор", - уточнила она.

Ранее власти Москвы сообщали, что если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Если он нарушил изоляцию, передвигаясь на транспорте, штраф составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.