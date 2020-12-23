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Глава Воронежской области объявил 31 декабря выходным днем

Рабочий день переносится на 26 декабря

ТАСС, 23 декабря. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о назначении 31 декабря выходным днем. Рабочий день в регионе власти перенесли на субботу, 26 декабря, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

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"Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря. За работу в выходной день лицам предоставить, с их письменного согласия, день отдыха 31 декабря 2020 года ", - говорится в распоряжении.

14 декабря соответствующее решение глава региона принял в отношении органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. Рабочий день для них был также перенесен с 31 на 26 декабря. Работодателям было рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем.

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