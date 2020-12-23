Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Повестка развития России остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней проблемы. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей", - сказал глава государства. Он заверил, что власти уделяют этим вопросам первостепенное внимание и сосредотачивают на решении проблем ресурсы. "Но все это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение", - подчеркнул Путин.

"Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, паузы в развитии, как бы не складывалась текущая обстановка, не можем позволить себе ни на минуту", - предупредил глава государства.

По его мнению, "такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов Российской Федерации". Путин напомнил, что для обеспечения большей включенности субъектов Федерации, муниципалитетов в формирование национальных решений Госсовет получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав, в него вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений, бизнеса и профсоюзов. "Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии, их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов", - констатировал президент. По его словам, "таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах".

"Однако дело, конечно, не только в этих организационных новациях, хотя они тоже важны, а важны сущностные изменения - в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что в июле был расширен так называемый горизонт планирования до 2030 года. "При этом обеспечена полная преемственность задач и результатов прошлых лет, сделаны необходимые выводы, в том числе усилено внимание к таким направлениям как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация всех сфер нашей жизни", - указал Путин.

Масштабные достижения

Владимир Путин ждет от правительства не только постановки амбициозных задач, но и масштабных достижений.

"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", - заявил глава государства в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом он уточнил, что "речь идет не просто о построении планов", так как сформулировать задачи не сложно. "Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", - подчеркнул Путин.

"Да, объективно, из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - указал президент. "Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперед - вот, над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чем должны сделать акцент в предстоящее время", - убежден глава государства.

На заседании Путин призвал провести "объективный, абсолютно открытый анализ" планов развития и их выполнения. На его взгляд, для трудностей есть не только общие объективные причины, "но есть наверняка и причины субъективного характера".