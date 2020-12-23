{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посольство России в Австрии опровергло утверждения о вакцинации "Спутником V" в дипмиссии

Ранее австрийское издание Heute выступило с утверждением, что в жилом доме посольства России в Австрии, в котором также размещается медицинский кабинет, началась вакцинация с помощью "Спутник V" сотрудников венских международных организаций

ВЕНА, 23 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Австрии опровергло утверждения австрийских СМИ о проведении прививок российской вакциной "Спутник V" в жилом доме посольства в Вене. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Австрийское издание Heute ранее выступило с утверждением, что в жилом доме посольства России в Австрии, в котором также размещается медицинский кабинет, началась вакцинация с помощью "Спутник V" сотрудников венских международных организаций. "Это не соответствует действительности", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее исключил возможность использования в его стране российской вакцины "Спутник V", потому что у австрийской стороны есть договорные обязательства с европейскими поставщиками. Вакцинация от нового коронавируса начнется в Австрии 27 декабря с пожилых людей старше 80 лет вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Петербурге отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом
Текущая ситуация дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе
Читать полностью