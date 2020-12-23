Киприоток, нанесших россиянке оскорбления на национальной почве, приговорили к штрафам

НИКОСИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд провинции Ларнака приговорил в среду к штрафам двух киприоток, которые в прошлом году нанесли оскорбления на национальной почве россиянке Светлане Зайцевой. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail.

Суд признал киприоток (их имена не приводятся), одной из которых 31 год, а другой - 38, виновными по 12 пунктам и оштрафовал каждую на €750. Среди пунктов обвинения значатся домогательство, причинение морального ущерба, ксенофобия.

Инцидент произошел 5 октября 2019 года на автостоянке в городе Ларнака. Зайцева, которая является матерью троих детей и, будучи в прошлом жительницей Санкт-Петербурга, уже более двух десятков лет проживает в Лимасоле, стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия: она увидела, как в припаркованную легковую автомашину, принадлежавшую инвалиду, въехал сдававший задним ходом джип, водитель которого после этого попытался скрыться. Тогда россиянка побежала за нарушителем, размахивая руками, чтобы не дать ему возможности уехать с места аварии, и в итоге заставила автомобиль остановиться. Зайцева также достала телефон и стала снимать происходящее на видео.

Из машины вышли три киприотки. Узнав, что Зайцева не является владелицей пострадавшей автомашины, они набросились на россиянку, трижды толкнув ее, плюнув ей в лицо и нанеся ей многочисленные оскорбления на национальной почве. Одна из нападавших при этом сказала, что ее отец - адвокат и теперь у россиянки "будут проблемы". Зайцева никак не ответила на эти действия, продолжала снимать инцидент на видео, а затем рассказала о произошедшем подошедшему сотруднику автостоянки, который в итоге не выпустил автомобиль с паркинга.

Снятое Зайцевой видео было выложено в Сеть и вызвало большой резонанс со стороны кипрской общественности. После этого власти выявили участниц нападения на россиянку и вызвали их в полицейский участок для дачи показаний. Там киприотки написали заявление о том, что Зайцева, по их мнению, незаконно производила видеозапись этого происшествия, однако все эти уловки не возымели эффекта. Две из них были признаны виновными и понесли ответственность за свои действия.