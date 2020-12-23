Госдума в I чтении одобрила обязательную регистрацию ДНК преступников и подозреваемых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

Законопроект наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Кроме того, документ корректирует определение геномной информации. Теперь под ней предлагается понимать "биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа".

"Внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации обусловлено необходимостью повышения эффективности использования геномной информации, получаемой при проведении государственной геномной регистрации", - говорится в пояснительной записке. В кабмине считают, что получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов является "одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".