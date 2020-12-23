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Пандемия COVID-19
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Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России

По данным оперштаба, с начала пандемии в стране умерли более 52 тыс. человек

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью в России. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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"Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью", - сказала Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 78 млн человек, свыше 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 933 753 случая заражения, выздоровели 2 343 967 человек, умер 52 461. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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