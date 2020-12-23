В России к концу 2024 года планируется создать больше 1 млн новых мест в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 млн новых мест появится в российских школах к концу 2024 года, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Планируем к концу 2024 года создать более 1 млн новых мест в школах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства", - сообщила она.

Голикова также проинформировала, что в сфере общего образования продолжится создание современной образовательной среды, обновление содержания, внедрение новых образовательных технологий, обеспечение системы общего образования высококвалифицированными кадрами.

Кроме того, будет продолжена реализация проекта создания почти 25 тыс. центров "Точка роста" на базе сельских школ. Это позволит детям развивать современные технологические и гуманитарные навыки вне зависимости от места их проживания, отметила Голикова.